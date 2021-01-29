Для пострадавших от COVID-19. Тренер Вулверхэмптона сделал крупное пожертвование на благотворительность

Менеджер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту пожертвовал 250 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с бедностью в регионах Лондона. Таким образом, тренер поддерживает инициативу клуба "Накорми нашу стаю".

Проект направлен на поддержку жителей, которые пострадали от коронавируса. Цель – обеспечение людей продовольствием и уменьшение бедности жителей Вулверхэмтона. По информации Sky Sports, уровень безработицы в городе выше среднего по всей стране.

47-летний португальский специалист работает в "Вулвз" с 2017-го. Ранее он возглавлял "Порту", "Валенсию" и "Риу Аве".