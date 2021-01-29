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Для пострадавших от COVID-19. Тренер Вулверхэмптона сделал крупное пожертвование на благотворительность

Англия
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С португальского языка "Espitito Santo" переводится как "Святой Дух"

Для пострадавших от COVID-19. Тренер Вулверхэмптона сделал крупное пожертвование на благотворительность
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Менеджер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту пожертвовал 250 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с бедностью в регионах Лондона. Таким образом, тренер поддерживает инициативу клуба "Накорми нашу стаю".

Проект направлен на поддержку жителей, которые пострадали от коронавируса. Цель – обеспечение людей продовольствием и уменьшение бедности жителей Вулверхэмтона. По информации Sky Sports, уровень безработицы в городе выше среднего по всей стране.

47-летний португальский специалист работает в "Вулвз" с 2017-го. Ранее он возглавлял "Порту", "Валенсию" и "Риу Аве".

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В статье: Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Sky Sports

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