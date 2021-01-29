"Его место – в цирке". Фердинанд рассказал, как Ван Нистелрой взбесился после финта Роналду

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал этап Криштиану Роналду в стане "красных дьяволов". Приводит слова бывшего игрока Goal.com.

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"Португалец был невероятно одарен с самого начала. Он развлекал публику, регулярно делал обманные движения и получал за это от нас на тренировках. Помню, как Руд Ван Нистелрой, наш главный бомбардир, отреагировал на сольный проход Роналду по флангу. Голландец вбегал в штрафную площадку, но Криштиану не отдал на него пас".

"Руд словно сошел с ума: "Его место – в цирке! Он не должен выходить на поле". Руд покинул тренировочное поле, Криштиану тоже расстроился и даже рассердился: "Почему он так со мной разговаривает?" Он был юн, 18 или 19 лет, некоторые бы на его месте потеряли уверенность. Вместо этого он изменил подход, возможно, понимал, что Руд прав, поэтому упор был сделан на цифры и голы. Это сделало его лучшим футболистом мира".