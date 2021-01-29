Новичок Лидса пропустит из-за травмы около месяца

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса сообщил о рецидиве травмы у защитника Диего Льоренте.

"У Диего мышечная травма, он выбыл на три-четыре недели. Мы все стараемся помочь ему, оказываем поддержку", — цитирует Leeds Live Бьелсу.

27-летний испанец был заменен на 10-й минуте матча 20-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (2:1).

"Лидс" приобрел Льоренте осенью за 20 миллионов евро у "Реал Сосьедада".

В нынешнем сезоне он провел два матча и не отличился результативными действиями.