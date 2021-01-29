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Официально: Джесси Лингард - игрок Вест Хэма

Англия
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Временно покинул Манчестер

Официально: Джесси Лингард - игрок Вест Хэма
UA-Футбол
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Джесси Лингард подписал контракт с "Вест Хэмом". Об этом передает официальный сайт лондонской команды.

Тип сделки - аренда до конца текущего сезона. Отметим также, что о возможности выкупа ничего не сообщается, а значит, вероятнее всего, летом Джесси вернется в "МЮ".

Лингард - игрок атакующего плана, который может сыграть на позиции "десятки", а также на двух флангах. В текущем сезоне выходил на поле три раза.

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Также напомним, что сегодня "Вест Хэм" выкупил контракт Бенхрама у клуба Чемпионшипа.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм (Лондон)
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