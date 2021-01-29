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Официально: Джесси Лингард - игрок Вест Хэма
Временно покинул Манчестер
Джесси Лингард подписал контракт с "Вест Хэмом". Об этом передает официальный сайт лондонской команды.
Тип сделки - аренда до конца текущего сезона. Отметим также, что о возможности выкупа ничего не сообщается, а значит, вероятнее всего, летом Джесси вернется в "МЮ".
JLingz is a Hammer ???? #WelcomeJesse pic.twitter.com/NXEk9xirbz— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021
Лингард - игрок атакующего плана, который может сыграть на позиции "десятки", а также на двух флангах. В текущем сезоне выходил на поле три раза.
Также напомним, что сегодня "Вест Хэм" выкупил контракт Бенхрама у
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