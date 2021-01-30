Аутсайдер АПЛ подписал лучшего бомбардира Галатасарая

"Вест Бромвич" укрепил линию атаки. Ряды английского клуба пополнил форвард "Галатасарая" Мбайе Дианье. Об этом сообщает пресс-служба англичан.

В "Вест Бромвиче" 29-летний нападающий будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне принял участие в 18-ти матчах во всех клубных турнирах и забил 11 голов.

Отметим, что у ВБА за 20 туров АПЛ отметился лишь 15 голами.