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Аутсайдер АПЛ подписал лучшего бомбардира Галатасарая
Усиление для Биг Сэма
"Вест Бромвич" укрепил линию атаки. Ряды английского клуба пополнил форвард "Галатасарая" Мбайе Дианье. Об этом сообщает пресс-служба англичан.
В "Вест Бромвиче" 29-летний нападающий будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне принял участие в 18-ти матчах во всех клубных турнирах и забил 11 голов.
Отметим, что у ВБА за 20 туров АПЛ отметился лишь 15 голами.
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