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Ливерпуль планирует подписать центрбека Вест Хэма

Англия
(1 голосов)

Исса Диоп может пойти на повышение

Ливерпуль планирует подписать центрбека Вест Хэма
Новина українською

"Ливерпуль" сделал запрос насчет защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.

После травм Фабиньо и Жоэля Матипа "Ливерпуль" принялся спешно искать усиление в центре обороны. За последние пару дней с переездом на "Энфилд" связывали Аарона Лонга из "Нью-Йорк Ред Буллз" и Шкодрана Мустафи из "Арсенала".

По информации The Athletic, у "красных" составлен список потенциальных целей, и Диоп — одно из имен в этом шорт-листе. Запрос насчет доступности 24-летнего француза уже сделан.

Лондонский клуб едва ли отпустит Диопа в обычную аренду, но открыт к аренде с обязательством по выкупу примерно за 20 миллионов фунтов, хотя чуть более года назад Исса оценивался во все 40 млн. фунтов.

Среди прочих целей "Ливерпуля" называются бразильцы Глейсон Бремер из "Торино" и Эдер Милитао из "Реала".

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В статье: Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Исса Диоп
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