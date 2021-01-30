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Ливерпуль планирует подписать центрбека Вест Хэма
Исса Диоп может пойти на повышение
"Ливерпуль" сделал запрос насчет защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.
После травм Фабиньо и Жоэля Матипа "Ливерпуль" принялся спешно искать усиление в центре обороны. За последние пару дней с переездом на "Энфилд" связывали Аарона Лонга из "Нью-Йорк Ред Буллз" и Шкодрана Мустафи из "Арсенала".
По информации The Athletic, у "красных" составлен список потенциальных целей, и Диоп — одно из имен в этом шорт-листе. Запрос насчет доступности 24-летнего француза уже сделан.
Лондонский клуб едва ли отпустит Диопа в обычную аренду, но открыт к аренде с обязательством по выкупу примерно за 20 миллионов фунтов, хотя чуть более года назад Исса оценивался во все 40 млн. фунтов.
Среди прочих целей "Ливерпуля" называются бразильцы Глейсон Бремер из "Торино" и Эдер Милитао из "Реала".
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