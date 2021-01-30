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Гвардиола: Ещё месяц назад всё списывали Сити со счетов
Каталонец упрекнул так называемых экспертов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола упрекнул экспертов из медиа, которые поспешили вычеркнуть его команд из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.
"Я отношусь к этому так же, как и месяц назад, когда они говорили, что у нас нет шансов выиграть титул. Эксперты всегда говорят хорошее про тебя, когда ты побеждаешь, но месяц назад они не видели нас даже в зоне Лиги Чемпионов. А теперь мы единственные фавориты.
В одно ухо влетает, в другое вылетает. Таково мое отношение к этому и только. На протяжении 11 месяцев у тебя неизменно будут хорошие и плохие моменты. У нас еще будут плохие моменты, мы будем проигрывать матчи. Мы одержали 11 побед подряд, и это довольно исключительно с учетом обстоятельств, но впереди нас еще ждут поражения и потери очков. Все зависит от того, как мы будем реагировать на неудачи и насколько мы будем стабильны.
Меня не волнует мнение экспертов, это их работа, и я отношусь к этому с уважением, но я пропускаю их разговоры мимо ушей", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
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