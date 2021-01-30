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Сульшер: МЮ не зависит от одного Бруну Фернандеша

Англия
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Наставник призывает отмечать действия всей команды

Сульшер: МЮ не зависит от одного Бруну Фернандеша
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что его команда слишком зависима от полузащитника Бруну Фернандеша.

"Несомненно, Бруну пришел и помог команде. Бруну пришел в то время, когда мы нуждались в такого рода игроке, и он пришел в команду, которая позволяет ему наилучшим образом раскрывать свои навыки и умения. Он пришел в команду, которая подходит ему, а он подходит команде. Это взаимосвязано. Если игроки не будут бежать, Бруну не сможет отдавать свои передачи. Если Бруну не будет отдавать свои передачи, они не смогут бежать.

Он является частью системы здесь, и я уверен, Бруну тоже скажет, что ценит своих партнеров по команде и их помощь во время матчей", — цитирует Сульшера The Guardian.

Отметим, что МЮ подписал Бруну ровно год назад.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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