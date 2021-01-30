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АПЛ. Эвертон на своем поле уступает Ньюкаслу
Неожиданная осечка подопечных Анчелотти
Как это ни странно, но атакующая команда, которая создала больше голевых моментов, заслужила поражение. Это как раз тот случай, когда игровое преимущество "Эвертона" существовало и организовывалось ради этого преимущества. "Ньюкасл" великолепно оборонялся и убегал в контратаки. Интересно, что почти каждый выпад гостей завершался ударом, пусть далеко и не всегда в створ ворот, но все же.
Скорее всего, "ириски" не успели восстановится после сложнейшего матча с "Лестером" в мид-уик (1:1). Да, не хватало свежести, не было достаточно высоких скоростей и прессинга. "Сороки" все смелее переходили центр поля и пользовались огрехами хозяев в обороне.
Забить гости смогли после банального навеса с углового, Шелви исполнил этот навес, Уилсон легко выиграл верховой мяч и пробил головой в дальний угол. Получилось идеально, Пикфорд не имел ни единого шанса. Конечно, подопечные Анчелотти бросились отыгрываться, пошли вперед большими силами и оголили тылы. В компенсированное время у "Ньюкасла" прошла контратака, Льюис сделал пас с левого края в центр, Уилсон находился в гордом одиночестве, успел обработать мяч и пробить точно в цель.
В сложнейшем положении оказывается команда Анчелотти, ведь в следующих турах "ирисок" ожидает два выездных матча с "Лидсом" и "МЮ". Пока на седьмом месте остается ливерпульский клуб, но с большой долей вероятности "Челси" и "Арсенал" в ближайшее время их обгонят.
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Эвертон - Ньюкасл 0:2
Голы: Уилсон 73, Уилсон 90+3
Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Гомеш 63), 19. Родригес.
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 19. Манкильо, 5. Шер, 6. Лассель (Кларк 54), 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер (Сент-Максимен 67), 24. Альмирон, 13. Уилсон.
Предупреждения: Сигурдссон 33, Кин 61, Родригес 79 - Лассель 4, Шелви 21, Дарлоу 84, Хендрик 89
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