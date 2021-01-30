АПЛ. Эвертон на своем поле уступает Ньюкаслу

Как это ни странно, но атакующая команда, которая создала больше голевых моментов, заслужила поражение. Это как раз тот случай, когда игровое преимущество "Эвертона" существовало и организовывалось ради этого преимущества. "Ньюкасл" великолепно оборонялся и убегал в контратаки. Интересно, что почти каждый выпад гостей завершался ударом, пусть далеко и не всегда в створ ворот, но все же.

Скорее всего, "ириски" не успели восстановится после сложнейшего матча с "Лестером" в мид-уик (1:1). Да, не хватало свежести, не было достаточно высоких скоростей и прессинга. "Сороки" все смелее переходили центр поля и пользовались огрехами хозяев в обороне.

Забить гости смогли после банального навеса с углового, Шелви исполнил этот навес, Уилсон легко выиграл верховой мяч и пробил головой в дальний угол. Получилось идеально, Пикфорд не имел ни единого шанса. Конечно, подопечные Анчелотти бросились отыгрываться, пошли вперед большими силами и оголили тылы. В компенсированное время у "Ньюкасла" прошла контратака, Льюис сделал пас с левого края в центр, Уилсон находился в гордом одиночестве, успел обработать мяч и пробить точно в цель.

В сложнейшем положении оказывается команда Анчелотти, ведь в следующих турах "ирисок" ожидает два выездных матча с "Лидсом" и "МЮ". Пока на седьмом месте остается ливерпульский клуб, но с большой долей вероятности "Челси" и "Арсенал" в ближайшее время их обгонят.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон 73, Уилсон 90+3

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Гомеш 63), 19. Родригес.

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 19. Манкильо, 5. Шер, 6. Лассель (Кларк 54), 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер (Сент-Максимен 67), 24. Альмирон, 13. Уилсон.

Предупреждения: Сигурдссон 33, Кин 61, Родригес 79 - Лассель 4, Шелви 21, Дарлоу 84, Хендрик 89