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Мойес хорошо оценил игру Ярмоленко в центре нападения
Наставник "молотобойцев" упомянул украинца, в контексте перехода Лингарда
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес отвечая на вопрос про аренду Джесси Лингарда, упомянул игру Андрея Ярмоленко на позиции центрфорварда.
"Ярмоленко хорошо сыграл на позиции центрфорварда. Не хочу никого подписывать просто, чтобы привести в команду.
Все, что мы делаем – готовимся к матчу против "Ливерпуля", чтобы добиться положительного результата", – рассказал шотландец.
Напомним, 31-летний украинец
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