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Мойес хорошо оценил игру Ярмоленко в центре нападения

Англия
(3 голосов)

Наставник "молотобойцев" упомянул украинца, в контексте перехода Лингарда

Мойес хорошо оценил игру Ярмоленко в центре нападения
Новина українською

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес отвечая на вопрос про аренду Джесси Лингарда, упомянул игру Андрея Ярмоленко на позиции центрфорварда.

"Ярмоленко хорошо сыграл на позиции центрфорварда. Не хочу никого подписывать просто, чтобы привести в команду.

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Все, что мы делаем – готовимся к матчу против "Ливерпуля", чтобы добиться положительного результата", – рассказал шотландец.

Напомним, 31-летний украинец матч против "Донкастера" в рамках 1/16 Кубка Англии отыграл в центре нападения и отметился забитым мячем.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Джесси Лингард Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
SkySports

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