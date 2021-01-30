Мойес хорошо оценил игру Ярмоленко в центре нападения

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес отвечая на вопрос про аренду Джесси Лингарда, упомянул игру Андрея Ярмоленко на позиции центрфорварда.

"Ярмоленко хорошо сыграл на позиции центрфорварда. Не хочу никого подписывать просто, чтобы привести в команду.

Все, что мы делаем – готовимся к матчу против "Ливерпуля", чтобы добиться положительного результата", – рассказал шотландец.