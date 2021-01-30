Обамеянг не сыграет против Манчестер Юнайтед из-за семейных проблем

Капитан лондонского "Арсенала" Обамеянг не примет участия в игре 21-го тура Английской Премьер Лиги против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Причиной стали семейные проблемы: у футболиста болеет мама. Из-за этого он пропустил предыдущие две встречи команды.

Также наставник "канониров" Микель Артета не сможет рассчитывать на Данни Себальйоса, Мэтью Райана и Пабло Мари. Под вопросом находится участие в матче Кирана Тирни. А вот восстановились от повреждений и готовы помочь команде Томас Парти и Эмиль Смит-Роу.

Матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" начнется в 18:30.