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Обамеянг не сыграет против Манчестер Юнайтед из-за семейных проблем

Англия
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Всего на пять игроков не может рассчитывать Микель Артета

Обамеянг не сыграет против Манчестер Юнайтед из-за семейных проблем
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Капитан лондонского "Арсенала" Обамеянг не примет участия в игре 21-го тура Английской Премьер Лиги против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Причиной стали семейные проблемы: у футболиста болеет мама. Из-за этого он пропустил предыдущие две встречи команды.

Также наставник "канониров" Микель Артета не сможет рассчитывать на Данни Себальйоса, Мэтью Райана и Пабло Мари. Под вопросом находится участие в матче Кирана Тирни. А вот восстановились от повреждений и готовы помочь команде Томас Парти и Эмиль Смит-Роу.

Матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" начнется в 18:30.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Арсенал Лондон

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