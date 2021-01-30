Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 1:0. Победа "горожан" в эконом-режиме

Английская Премьер-лига, 21-й тур

Манчестер, стадион "Этихад"

"Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Жезус (9)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Зинченко, Ляпорт, Диаш, Уокер – Фернандиньо, Гюндоган, Силва – Фоден, Жезус, Торрес (Родри, 90)

"Шеффилд Юнайтед": Рамсдейл – Ампаду, Иган, Башем (Макберни, 78) – Богл, Флек, Норвуд, Ландстрем, Болдок – Брюстер (Макголдрик, 62), Берк (Шарп, 78)

Предупреждения: Норвуд (24), Болдок (82), Иган (84)

"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Шеффилдом", которая стала для команды 12-й кряду во всех турнирах. Таким образом "горожане" укрепили своё лидерство в чемпионате, оторвавшись от соседей из "Юнайтед" составляет 4 пункта. Коллективу Крису Уайлдера вновь удалось навязать борьбу манчестерскому гранду, но в отличии от прошлого тура, это не принесло "клинкам" очки.

Хосеп Гвардиола позволил себе поберечь нескольких ключевых футболистов на сегодняшнюю игру, предоставив отдых Жоау Канселу, Рияду Марезу, Рахиму Стерлингу, Родри и Джону Стоунзу. Хотя если кого команде и не хватало, так это травмированного Кевина Де Брюйне. Уайлдер же в сравнении с игрой с МЮ обновил центр атаки, предоставив шансы Брюстеру и Берку. Также в состав вернулись основные защитники Богл и Иган.

"Манчестер Сити" резво стартовал, обеспечив ключевой задел на игру уже в первую 10-минутку. Уже одна из первых атак "горожан" вызвала настоящий коллапс в обороне гостей. Настырный Торрес умудрился удрать от Богла и потерявшего концентрацию Ампаду, несмотря на падение испанца в борьбе и ограниченное пространство. Ферран выкатил мяч на Габи Жезуса, который успел сделать 3 (!) касания во вратарской, но всё равно не был накрыт и открыл счёт в поединке.

Наошибавшись на всю игру вперёд в эпизоде с голом, "Шеффилд" остаток игры оборонялся практически образцово. "Сити" продолжал помногу и неспешно владеть мячом, но плотный блок соперника не давал "горожанам" создавать очевидные голевые моменты. Гости немного раскрылись в последние 15 минут, но это скорее могло привести к второму голу "горожан". Зинченко нанёс классный с дальней дистанции, а Габи Жезус имел шанс сделать дубль, но Расмдейл парировал оба удара.

Сверхоборонительный настрой "Шеффилда" ударил по зрелищности встречи. Но несмотря на скользкий счёт, "Сити" контролировал матч всю игру. Кроме того, подопечные Гвардиолы сумели сберечь силы перед сложным отрезком сезона, добыв при этом очередные 3 очка.