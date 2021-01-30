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Гвардиола достиг отметки в 500 побед в рамках европейских лиг

Англия
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Показатель побед испанца - 74%

Гвардиола достиг отметки в 500 побед в рамках европейских лиг
Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" минимально обыграл "Шеффилд".

Эта победа стала 500-й для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы в рамках высших европейских лиг. Для достижения этого показателя испанскому наставнику понадобилось 673 игры. Показатель побед 50-летнего специалиста составляет 74%.

Кроме АПЛ Пеп Гвардиола по ходу своей карьеры работал в Ла Лиге ("Барселона") и Бундеслиге ("Бавария").

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В статье: АПЛ Манчестер Сити ФК Шеффилд (Англия) Пеп Гвардиола
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Источник:
Squawka

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