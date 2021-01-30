  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Победы не достаются Ман Сити просто за то, что мы в голубой форме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Победы не достаются Ман Сити просто за то, что мы в голубой форме

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги победы над "Шеффилдом"

Гвардиола: Победы не достаются Ман Сити просто за то, что мы в голубой форме
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Шеффилдом" в матче 21-го тура АПЛ.

"Пришлось очень тяжело, и мы знали, что так оно и будет. Поразительно, но даже после 12 побед подряд игроки продолжают бежать и биться как звери. Мы позволили "Шеффилду" создать момент в конце. Это серьезный соперник, и у нас возникают проблемы в каждом матче против него.

Мы говорили, что это будет один из самых трудных матчей сезона, и так оно и получилось. Дело в том, что они защищаются вдесятером. Эти парни давно играют вместе и знают, что им нужно делать. Победы не достаются нам просто за то, что мы в голубой форме. Мы хорошо начали матч и продолжили играть на этом же уровне после перерыва.

Но было нелегко, поскольку это сильный соперник. Можно было почувствовать, что они не сдались из-за низкого места в таблице. Они перекрикиваются, общаются, бьются друг за друга до конца", – рассказал испанский наставник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ ФК Шеффилд (Англия) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...