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Гвардиола: Победы не достаются Ман Сити просто за то, что мы в голубой форме
Наставник "горожан" подвел итоги победы над "Шеффилдом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Пришлось очень тяжело, и мы знали, что так оно и будет. Поразительно, но даже после 12 побед подряд игроки продолжают бежать и биться как звери. Мы позволили "Шеффилду" создать момент в конце. Это серьезный соперник, и у нас возникают проблемы в каждом матче против него.
Мы говорили, что это будет один из самых трудных матчей сезона, и так оно и получилось. Дело в том, что они защищаются вдесятером. Эти парни давно играют вместе и знают, что им нужно делать. Победы не достаются нам просто за то, что мы в голубой форме. Мы хорошо начали матч и продолжили играть на этом же уровне после перерыва.
Но было нелегко, поскольку это сильный соперник. Можно было почувствовать, что они не сдались из-за низкого места в таблице. Они перекрикиваются, общаются, бьются друг за друга до конца", – рассказал испанский наставник.
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