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Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:0. Недостарались
Моменты команды создавали, возникало много ошибок, но забитых мячей мы так и не увидели
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Арсенал Лондон - Манчестер Юнайтед 0:0
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 16. Холдинг, 17. Суареш, 23. Луис, 18. Томас, 34. Джака, 32. Смит-Роу (Эдегор 83), 9. Ляказетт (Нкетиа 90+4), 19. Пепе, 35. Мартинелли (Виллиан 46).
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 7. Кавани, 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Марсьяль 37), 17. Фред, 10. Рашфорд (Гринвуд 80).
Предупреждения: Суареш 13 - Ван-Биссака 51, Погба 73, Магуайр 76
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