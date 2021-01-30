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Манчестер Сити установил рекорд клуба по победам подряд
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Во внимание принимались матчи всех турниров: Кубок и Чемпионат Англии, Кубок Футбольной Лиги. За этот период "горожане" пропустили всего три мяча.
Также поединок против "Шеффилда" стал для Эдерсона 12-м сухим в АПЛ в этом сезоне, что является лучшим результатом среди топ-5 лиг.
Сейчас "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, опережая второй "Манчестер Юнайтед" на три очка, имея еще игру в запасе.
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