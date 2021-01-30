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Манчестер Сити установил рекорд клуба по победам подряд

Англия
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Подопечные Гвардиолы поймали кураж

Манчестер Сити установил рекорд клуба по победам подряд
Новина українською

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в рамках 21-го тура АПЛ со счетом 1:0. Эта победа стала 12-й подряд во всех соревнованиях для "горожан". Таким образом, подопечные Гвардиолы установили рекорд клуба: никогда раньше за 131-летнюю историю у "МС" не было такой серии.

Во внимание принимались матчи всех турниров: Кубок и Чемпионат Англии, Кубок Футбольной Лиги. За этот период "горожане" пропустили всего три мяча.

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Также поединок против "Шеффилда" стал для Эдерсона 12-м сухим в АПЛ в этом сезоне, что является лучшим результатом среди топ-5 лиг.

Сейчас "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, опережая второй "Манчестер Юнайтед" на три очка, имея еще игру в запасе.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
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Источник:
Opta Joe

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