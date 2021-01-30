Манчестер Сити установил рекорд клуба по победам подряд

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в рамках 21-го тура АПЛ со счетом 1:0. Эта победа стала 12-й подряд во всех соревнованиях для "горожан". Таким образом, подопечные Гвардиолы установили рекорд клуба: никогда раньше за 131-летнюю историю у "МС" не было такой серии.

Во внимание принимались матчи всех турниров: Кубок и Чемпионат Англии, Кубок Футбольной Лиги. За этот период "горожане" пропустили всего три мяча.

Читайте также Гвардиола достиг отметки в 500 побед в рамках европейских лиг

Также поединок против "Шеффилда" стал для Эдерсона 12-м сухим в АПЛ в этом сезоне, что является лучшим результатом среди топ-5 лиг.

Сейчас "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, опережая второй "Манчестер Юнайтед" на три очка, имея еще игру в запасе.