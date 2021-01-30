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Эвертон - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Анчелотти потерпели домашнее поражение
В рамках 21-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на выезде обыграл "Эвертон". "Сороки" дважды поразили ворота "ирисок" во втором тайме.
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Голы: Уилсон 73, Уилсон 90+3
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