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Эвертон - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Подопечные Анчелотти потерпели домашнее поражение

Эвертон - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов
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В рамках 21-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на выезде обыграл "Эвертон". "Сороки" дважды поразили ворота "ирисок" во втором тайме.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон 73, Уилсон 90+3

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл (Англия)
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