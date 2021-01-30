Сульшер: Если чувствуешь, что на выезде с Арсеналом заслуживаешь победы, это прогресс

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мыслями после нулевой ничьи с лондонским "Арсеналом" в матче 21-го тура АПЛ.

"Я доволен игрой. Мы не пропустили и имели хорошие шансы на победу в матче. Нужно, чтобы наши нападающие снова стали забивать. Теперь это следующий шаг. Чувствовал, что в первом тайме мы доминировали. Вторая половина игры была более цельной – у нас и у них был хороший тайм.

Домашний результат с "Шеффилдом", конечно, разочаровал нас. Если чувствуешь, что на выезде с "Арсеналом" заслуживаешь победы, это шаг вперед", – рассказал наставник "красных дьяволов".