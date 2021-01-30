АПЛ. Саутгемптон - Астон Вилла 0:1. Миллиметровый офсайд забирает ничью у святых

Английская Премьер Лига, 21-й тур

"Сент-Мэрис", Саутгемптон

Впервые за 24 года "Саутгемптон" не забил в домашнем матче "Астон Вилле". Мяч просто не хотел идти в ворота Емильано Мартинеса, который провел свой уже 10-й сухой матч в этом сезоне АПЛ. Также и система видеоповторов сыграла свою роль.

Встреча началась с вымогательств от хозяев назначить пенальти за игру рукой Мэтти Кеша в штрафной, однако арбитр отклонил все провокации после просмотра VAR. В целом, игра проходила достаточно ровно между соперниками, однако атаки именно к завершающим фазам доводил чаще именно "Саутгемптон". "Бирмингемцы", в свою очередь, не соблюдали правило "количество переходит в качество" и сами забили первый и единственный гол в матче при малом количестве созданных моментов. Джек Грилиш выполнил уже девятую результативную передачу в текущем чемпионате, отдав на Росса Баркли, который расстрелял головой ворота Маккарти.

Во втором тайме "святые" пошли в наступление, но их попытки были неудачными: дважды опасные удары тянул Мартинес, и еще столько же раз спасали защитники, вынося мяч с ленты ворот. Свой гол все-таки забил нападающий "Саутгемптона" Дэнни Ингс, однако взятие ворот было отменено из-за миллиметрового офсайда. VAR, ты впечатляющий!

После этой победы "Астон Вилла" поднялась на восьмую позицию АПЛ, обогнав "Арсенал" и "Челси". До четвертого места, на котором в данный момент "Вест Хэм", всего три очка, при том, что подопечные Дина Смита имеют еще игру в запасе. А вот "Саутгемптон" терпит второе поражение подряд и остается вне первой десятки турнирной таблицы.

"Саутгемптон" - "Астон Вилла" 0:1

Гол: Баркли 41

"Саутгемптон": Маккарти - Уорд-Праус, Беднарек, Стивенс, Бертранд - Редмонд, Ромеу (Янкевиц 89), Диалло (Дженепо 59), Армстронг - Уолкотт (Адамс 65), Ингс.

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт - Луис, Макгинн - Траоре, Баркли (Накамба 90+6), Грилиш - Уоткинс.

Предупреждение: Уорд-Праус 53.