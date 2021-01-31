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Виллиан стал первым бразильцем, отыгравшим 250 матчей в АПЛ
Вилли выступает в Англии с 2013-го года
Виллиан появился на поле на 46-й минуте вчерашнего матча между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" (0:0) в АПЛ.
Этот поединок стал для вингера 250-м в рамках чемпионата Англии. Это рекорд среди всех бразильцев.
234 игры Виллиан провёл в составе "Челси", а ещё 16 – в футболке "канониров".
У его экс-партнёра по "Шахтёру" Фернандиньо – 234 игры в АПЛ, у Бобби Фирмино из "Ливерпуля" – 195.
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