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Виллиан стал первым бразильцем, отыгравшим 250 матчей в АПЛ

Англия
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Вилли выступает в Англии с 2013-го года

Виллиан стал первым бразильцем, отыгравшим 250 матчей в АПЛ
Новина українською

Виллиан появился на поле на 46-й минуте вчерашнего матча между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" (0:0) в АПЛ.

Этот поединок стал для вингера 250-м в рамках чемпионата Англии. Это рекорд среди всех бразильцев.

234 игры Виллиан провёл в составе "Челси", а ещё 16 – в футболке "канониров".

У его экс-партнёра по "Шахтёру" Фернандиньо – 234 игры в АПЛ, у Бобби Фирмино из "Ливерпуля" – 195.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон)
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