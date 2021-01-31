Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Кин: МЮ испугался борьбы за титул
Возможно, "дьяволов" просто рано вписали в претенденты.
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обвинил "красных дьяволов", что те испугались борьбы за титул АПЛ.
"Я хватаюсь за голову от "Юнайтед". Сегодня они выглядели так, словно практически не верят в то, что могут выиграть матч, и это тревожит меня. Ведь вы — "Манчестер Юнайтед", и вам противостоит "Арсенал" без нескольких игроков. Все было в ваших руках.
В целом это была игра невысокого темпа. "Манчестер Юнайтед" показал недостаточно классную игру, не проявив особой уверенности и желания победить "Арсенал". "Арсенал" определенно заслужил ничью, как минимум.
На протяжении последних месяцев их хвалили, и они своего рода незаметно проскользнули на вершину таблицы. Они выработали в себе привычку выигрывать матчи, даже не играя отлично.
Но в последние три-четыре недели, когда они забрались на вершину, люди стали спрашивать: "А вы сможете выиграть лигу? А вы сможете соперничать с "Манчестер Сити"? И внезапно оказалось, что их игроки практически испугались этого вызова. Словно они не знают, готовы ли к этому", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
Популярное сейчас
- Поражения Динамо и Реала, отрыв Манчестер Сити, гол Зозули. Главные новости за 30 января
- Палмейрас с Луисом Адриано выиграл Копа Либертадорес
- Вест Хэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч
- Ярмоленко - на выход? Вест Хэм согласовал переход вингера МЮ
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО