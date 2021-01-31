Рой Кин: МЮ испугался борьбы за титул

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обвинил "красных дьяволов", что те испугались борьбы за титул АПЛ.

"Я хватаюсь за голову от "Юнайтед". Сегодня они выглядели так, словно практически не верят в то, что могут выиграть матч, и это тревожит меня. Ведь вы — "Манчестер Юнайтед", и вам противостоит "Арсенал" без нескольких игроков. Все было в ваших руках.

В целом это была игра невысокого темпа. "Манчестер Юнайтед" показал недостаточно классную игру, не проявив особой уверенности и желания победить "Арсенал". "Арсенал" определенно заслужил ничью, как минимум.

На протяжении последних месяцев их хвалили, и они своего рода незаметно проскользнули на вершину таблицы. Они выработали в себе привычку выигрывать матчи, даже не играя отлично.

Но в последние три-четыре недели, когда они забрались на вершину, люди стали спрашивать: "А вы сможете выиграть лигу? А вы сможете соперничать с "Манчестер Сити"? И внезапно оказалось, что их игроки практически испугались этого вызова. Словно они не знают, готовы ли к этому", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.