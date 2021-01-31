Тухель: У Хавертца безграничный потенциал

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мнением о перспективах полузащитника "синих" Кая Хавертца.

"Его потенциал безграничен. Переход в "Челси" — испытание для Кая, и он поступил храбро, согласившись на это испытание. Он перешел в команду в другой стране с другой культурой, но он работает и меняет культуру клуба. Хавертц вышел из зоны комфорта, мне это нравится. Он — интеллигентный, дружелюбный и открытый парень с большим потенциалом, который мы должны помогать раскрыть", — цитирует Goal Тухеля.