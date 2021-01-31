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Тухель: У Хавертца безграничный потенциал
Наставник ценит талант соотечественника
Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мнением о перспективах полузащитника "синих" Кая Хавертца.
"Его потенциал безграничен. Переход в "Челси" — испытание для Кая, и он поступил храбро, согласившись на это испытание. Он перешел в команду в другой стране с другой культурой, но он работает и меняет культуру клуба. Хавертц вышел из зоны комфорта, мне это нравится. Он — интеллигентный, дружелюбный и открытый парень с большим потенциалом, который мы должны помогать раскрыть", — цитирует Goal Тухеля.
Хавертц перешел в "Челси" из "Байера" в сентябре 2020 года за 80 миллионов евро. На счету 21-летнего немца 5 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за "синих".
Сегодня "Челси" примет "Бернли". Игра начнётся в 14:00.
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