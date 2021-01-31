  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тухель: У Хавертца безграничный потенциал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: У Хавертца безграничный потенциал

Англия
(1 голосов)

Наставник ценит талант соотечественника

Тухель: У Хавертца безграничный потенциал
Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мнением о перспективах полузащитника "синих" Кая Хавертца.

"Его потенциал безграничен. Переход в "Челси" — испытание для Кая, и он поступил храбро, согласившись на это испытание. Он перешел в команду в другой стране с другой культурой, но он работает и меняет культуру клуба. Хавертц вышел из зоны комфорта, мне это нравится. Он — интеллигентный, дружелюбный и открытый парень с большим потенциалом, который мы должны помогать раскрыть", — цитирует Goal Тухеля.

Хавертц перешел в "Челси" из "Байера" в сентябре 2020 года за 80 миллионов евро. На счету 21-летнего немца 5 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за "синих".

Сегодня "Челси" примет "Бернли". Игра начнётся в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...