Клопп: Вест Хэм набрал невероятный ход

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Вест Хэм" выступает невероятным образом в этом сезоне.

"Вест Хэм" набрал невероятный ход. Нам будет тяжело, потому что соперник имел два лишних днях отдыха, а это имеет огромное значение.

Однако мы отправимся туда, чтобы дать бой и показать им, что мы хотим выиграть матч.

Мы уважаем их и уважаем их серию. "Вест Хэм" выступает невероятно хорошо, но я даже не знаю, насколько меньше они сыграли матчей, чем мы. Так что в игре будут моменты, когда нам будет тяжело физически", — цитирует Клоппа Sky Sports.