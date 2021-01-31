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Клопп: Вест Хэм набрал невероятный ход

Англия
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Клопп: Вест Хэм набрал невероятный ход
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Вест Хэм" выступает невероятным образом в этом сезоне.

"Вест Хэм" набрал невероятный ход. Нам будет тяжело, потому что соперник имел два лишних днях отдыха, а это имеет огромное значение.

Однако мы отправимся туда, чтобы дать бой и показать им, что мы хотим выиграть матч.

Мы уважаем их и уважаем их серию. "Вест Хэм" выступает невероятно хорошо, но я даже не знаю, насколько меньше они сыграли матчей, чем мы. Так что в игре будут моменты, когда нам будет тяжело физически", — цитирует Клоппа Sky Sports.

После 20 туров "Ливерпуль" идёт четвертым с 37 очками в активе, следом – "Вест Хэм" с 35 пунктами.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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