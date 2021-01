Два списанных Лэмпардом защитника приносят Тухелю первую победу. АПЛ. Челси – Бернли 2:0

Новый менеджер "Челси" вновь выставил схему с тремя защитниками: 3-4-2-1 или 3-4-1-2 – кому как угодно, ведь Вернер открывался под забросы за спину как на одной линии с Абрахамом, так и на втором рубеже с Маунтом; к слову, англичане вышли в старте. Также Томас Тухель дал игровое время припавшему пылью Маркосу Алонсо, вновь поставил в состав Сезара Аспиликуэту, зато Хаким Зиеш даже не попал в заявку, под предлогом перегруженности.

В первом тайме "Бернли" не стеснялся комбинировать на чужой половине поля и стараться накрывать соперника высоким прессингом. Да, дивидендов "бордовым" это не принесло, но похвалить Дайча за смелую установку однозначно стоит. В то же время "Челси" вновь ожидаемо сделал ставку на владение и проникающие передачи в штрафную площадку Поупа; удары Маунта, Хадсона-Одои и Ковачича по воротам Ника трудно назвать опасными.

Вторую половину первой 45-минутки "синие" провели интереснее. Сначала Вернер запутался в собственных ногах после качественного прострела от Абрахама, а уже под занавес тайма Аспиликуэта показал Тимо, как следует пробивать по воротам (1:0). Испанец поблагодарил Тухеля за доверие и оформил первый гол "Челси" при немце, классно подключившись к быстрой атаке и замкнув аккуратную передачу Каллума Хадсона-Одои (КХО). Вингер принял участие в 5 забитых голах в своих последних 8 стартах за "пенсионеров" во всех турнирах (3 автографа и 2 ассиста).

5 - Callum Hudson-Odoi has been directly involved in five goals in his last eight starts for Chelsea in all competitions, scoring three himself and providing two assists. Fancied. pic.twitter.com/LJK19ZiM0l — OptaJoe (@OptaJoe) January 31, 2021

В перерыве Пулишич заменил Абрахама и "Челси" начал активнее работать на финальной трети. Продолжал давить на своем фланге КХО: сначала англичанин точно навесил на голову Вернера, но Тимо не обманул Поупа, а затем сам мог удваивать счет – рикошет от защитника скорректировал выстрел Каллума в штангу. В середине второго тайма КХО оформил два прострела подряд: после первого Бен Ми чуть не срезал снаряд в собственные ворота, а вторым не воспользовался Пулишич. После 72 минут яркого выступления Тухель с аплодисментами заменил Хадсона-Одои на Джеймса.

"Робби! Включись уже!" – так крикнул Дайч своему хавбеку после очередного подключения КХО. "Я знаю, где он, черт возьми, я просто не могу его остановить. Что ты хочешь от меня?" – а так парировал Брэди.

Dyche to Brady after that last Hudson-Odoi overlap: “Robbie!!! Tune in!!!l”



Brady: “I know where he f**king is, I just can’t stop him. What do you want me to do?” #CFC — Liam Twomey (@liam_twomey) January 31, 2021

Хозяева старались увеличить цифры на табло, но с банальными проходами оборона "Бернли" справлялась, "Челси" нуждался в неординарном действии и оно случилось. Кристиан Пулишич аккуратно забросил сферу на Алонсо в район вратарской: Маркос принял мяч на грудь, обработал коленом и пушечно пробил с разворота (2:0). Удивительно, как Поупа не снесло со "Стэмфорд Бридж". Результат справедлив, у "бордовых" не хватило мастерства, чтобы продолжить свою успешную серию.

It ends 2-0 ???? A dominating performance from the Blues today???? #CHEBUR pic.twitter.com/TejBsdtFCk — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 31, 2021

АПЛ, 21-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

"Челси" – "Бернли" 2:0

Голы: Аспиликуэта (40), Алонсо (84)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер – Хадсон-Одои (Джеймс, 73), Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Хавертц, 80) – Вернер, Абрахам (Пулишич, 46)

"Бернли": Поуп – Лоутон, Тарковский, Ми, Питерс – Брэди (Мумбонго, 76), Уэствуд, Корк, Макнил – Выдра (Джей Родригес, 57), Вуд (Гудмундссон, 62)

Предупреждение: Уэствуд (60)