АПЛ. Лестер - Лидс 1:3. Волевая победа белых вопреки всему

Все так хорошо начиналось для хозяев, несколько атак успели провести "лисы" и одна из них завершалась голом. Барнс сам начал результативную комбинацию, со своей половины поля пробежал хавбек, обыгрался с Маддисоном и оказался на ударной позиции. Удар получился точно в дальний угол - 1:0.

"Лидс" быстро пришел в себя и еще быстрее отыгрался, возможно, даже быстрее чем понял, что проигрывает. Классный рейд по правому флангу совершил Эйлинг, затем отдал в центр на Бамфорда, который отпасовал на Далласа. Последовал еще один бильярдный удар в самый угол.

Подопечные Роджерса на правах хозяев старались больше контролировать игру и задаветь темп, но команда Бьелсы и не думала закрываться в обороне (наверное, даже не умеет этого делать). Постепенно стало понятно, что "Лидс" лучше готов к игре, больше создавая моментов, а еще великолепно прибавив скоростей во втором тайме.

Второй гол "белые" забили после перехвата мяча в центре поля, нескольких быстрых передач и паса Рафиньи на Бамфорда в штрафную. Классный удар под перекладину получился у Патрика - 1:2. "Лестер" не хотел проигрывать, провел несколько выпадов, но не более того. А вот гости в конце провели еще одну контратаку, Даллас со своей половины поля отдал отличный вперед, "лисы" не успели вернуться, Бамфорд выходил один на один с голкипером, не пожадничал и отдал пас на Харрисона, который переправил мяч в пустые ворота.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Лидс 1:3

Голы: Барнс 13 - Даллас 15, Бамфорд 71, Харрисон 84

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 24. Менди, 10. Мэддисон, 17. Перес.

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 21. Страйк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.

Предупреждения: Эйлинг 38, Даллас 62, Клих 74