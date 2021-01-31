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Защитники-форварды. Челси - Бернли 2:0. Видео голов и обзор матча АПЛ
Аспиликуэта и Алонсо приносят победу "аристократам"
Лондонский "Челси" принимал "Бернли" в рамках 21-го тура чемпионата Англии. "Аристократы" победили гостей матча без надусилий, а героями-голеадорами матча стали защитники: Аспиликуэта и Алонсо. Почти весь матч левый фланг защиты "Бернли" терроризировал Каллум Хадсон-Одой, который и стал соавтором первого мяча лондонцев. Также к интересным моментам матча можно добавить очередной ляп от Тимо Вернера.
"Челси" - "Бернли" 2:0
Голы: Аспиликуэта 40, Алонсо 84.
Вашему вниманию представляем видеообзор матча:
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