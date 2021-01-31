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Вест Хэм - Ливерпуль 1:3. Салах решает, Вейналдум помогает, Ярмоленко остается в тени
Украинский легионер отыграл примерно 30 минут и результативными действиями не отметился
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Вест Хэм - Ливерпуль 1:3
Голы: Доусон 87 - Салах 57, Салах 68, Вейналдум 84
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 21. Огбонна, 18. Форнальс (Ярмоленко 62), 28. Соучек, 30. Антонио (Фредерикс 79), 41. Райс, 9. Бенрахма, 17. Боуэн (Нобл 79).
Ливерпуль: 1. Алисон, 26. Робертсон, 47. Филлипс, 5. Вейналдум, 6. Алькантара, 14. Хендерсон, 27. Ориги (Окслейд-Чемберлен 80), 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер (Джонс 57), 23. Шакири (Фирмино 69), 11. Салах.
Предупреждения: Райс 47, Соучек 50
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