Брайтон - Тоттенхэм 1:0. Моуриньо в огне

Второе подряд поражение "шпор". И если неудачу во встрече с "Ливерпулем" можно объяснить, то осечка команды Моуриньо в поединке с аутсайдером остается загадкой. Да, не хватало многих травмированных игроков, особенно Гарри Кейна. Не тянет Бэйл, да и другие опытные игроки выглядят слабо, усилий одного Сон Мина недостаточно. Но ведь "Хотспур" в этом сезоне заявлял про свои амбиции, про медали, а теперь рискует надолго выпасть из группы лидеров.

Конечно, хозяевам существенно помог быстрый гол. Гросс начал голевую атаку, потом ворвался в штрафную и прострелил в центр на Троссарда, который набегал в зону одиннадцати метров. В одно касание он переправил мяч в сетку. Хорошая комбинация при полном попустительстве обороны лондонцев.

Подопечные Моуриньо постарались нарастить давление, взять ворота хозяев в осаду, но пойти вперед большими силами так и не получилось. "Брайтон" не только умело оборонялся и организовывал контратаки, но, когда надо, мог придержать мяч. Более того, реальные возможности забить имели "чайки" - Уэбстеру и Конноли немного не повезло во втором тайме. Дважды спас гостей Льорис, и в общем - "Тоттенхэм" выглядел на удивление не убедительно. Намного большего ожидалось от "шпор", возможно, в следующем матче с "Челси" получится показать что-то более интересное.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Фалмер (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Брайтон - Тоттенхэм 1:0

Голы: Троссар 17

Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 20. Марч, 13. Гросс, 9. Мопе, 11. Троссар.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 14. Родон, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле, 7. Сон Мин, 9. Бэйл, 23. Бергвейн.