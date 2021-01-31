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Мойес: Мы пытаемся догнать несколько команд, но не Ливерпуль, это точно
Наставник Ярмоленко подвел итоги поражения своей команды
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал
"Было непросто. Нам было тяжело играть против "Ливерпуля". В первом тайме мы были лучше, но временами не проявляли достаточно хладнокровия в игре с действительно хорошей командой.
Мы в хорошей форме. "Вест Хэм" вышел на матч с большой уверенностью. Мы пытаемся догнать несколько команд, но не "Ливерпуль", это точно.
Мои футболисты показали превосходную игру. Даже сегодня это урок для них. Это уровень, до которого нам нужно добраться. Мы сегодня не сделали того, что обычно делаем хорошо", – рассказал наставник "молотобойцев".
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