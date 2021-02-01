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Ярмоленко не помог. Вест Хэм - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Премьер-лиги Вест Хэм - Ливерпуль, 31 января 2021

Ярмоленко не помог. Вест Хэм - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча "Вест Хем"- "Ливерпуль", которые встречались в 21-м туре английской Премьер лиги, что завершился со счетом 1:3. Команды сумели забить только во втором тайме. Сперва дублем отметился Салах, затем забил Вейналдум. "Вест Хэм" сумел нанести удар по воротам соперника только в конце встречи.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и отыграл полчаса, но отличиться результативными действиями не сумел. В составе "молотобойцев" для украинского футболиста это был 19-й поединок - на счету полузащитника три гола и четыре голевые передачи.

Благодаря трем набранным очкам подопечные Клоппа поднялись на 3-е место, "Вест Хэм" идет на 5-м, в активе клуба 35 очков.

АПЛ. 21-й тур
Вест Хэм - Ливерпуль 1:3
Голы: Доусон, 87 - Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.

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