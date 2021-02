Клопп достучался: Ливерпуль может арендовать центрального защитника Шальке

"Ливерпуль" все-таки может пополниться центрбеком до конца трансферного окна, об этом сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд.

Чемпионы Англии следят за защитником "Шальке" Озаном Кабаком. В трудовом договоре аренды 20-летнего турка будет прописана опция выкупа.

Sky sources: Liverpool is trying to get a deal done for Ozan Kabak until the deadline. Talks ongoing about a loan plus option to buy. But: @S04 need a replacement and deadline in Germany is at 5pm UK time. Will be difficult to get it done #DeadlineDay @Sky_Marc @Sky_Dirk pic.twitter.com/P03mCBt7Jb