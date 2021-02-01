Ливерпуль согласовал контракт с Озаном Кабаком

"Ливерпуль" подпишет контракт с защитником "Шальке-04" Озаном Кабаком в преддверии закрытия зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо в "Твиттере", красные согласовали с турецким игроком условия контракта, а также договорились о выплатах с его агентами. В настоящее время мерсисайдцы ведут переговоры с клубом из Гельзенкирхена.

Кабак выступает за "Шальке" с 2019 года, а до этого играл за "Штутгарт" и "Галатасарай". В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги.