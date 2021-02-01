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Ливерпуль согласовал контракт с Озаном Кабаком
Теперь английский клуб ведет переговоры с клубом
"Ливерпуль" подпишет контракт с защитником "Шальке-04" Озаном Кабаком в преддверии закрытия зимнего трансферного окна.
По информации журналиста Фабрицио Романо в "Твиттере", красные согласовали с турецким игроком условия контракта, а также договорились о выплатах с его агентами. В настоящее время мерсисайдцы ведут переговоры с клубом из Гельзенкирхена.
Кабак выступает за "Шальке" с 2019 года, а до этого играл за "Штутгарт" и "Галатасарай". В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги.
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