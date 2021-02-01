Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПАОК арендовал 26-летнего защитника Челси
Это уже не первая аренда у футболиста
Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба перешёл в ПАОК на правах аренды, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Арендное соглашение 26-летнего ганского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Баба перешёл в лондонский "Челси" из "Аугсбурга" летом 2015 года. С тех пор защитник четыре раза отправлялся в аренду — дважды переходил в гельзенкирхенский "Шальке", а также выступал за "Реймс" и "Мальорку".
В прошлом сезоне Баба принял участие в 2 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
ПАОК в 20 встречах набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции сезона-2020/2021.
Популярное сейчас
- Барса догнала Реал, Атлетико на десять очков впереди. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- В Шахтере попрощались с Коваленко
- Лингард одной ногой в Вест Хэме, а Интер и Рома затевают супер обмен. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО