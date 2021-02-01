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ПАОК арендовал 26-летнего защитника Челси

Англия
(1 голосов)

Это уже не первая аренда у футболиста

ПАОК арендовал 26-летнего защитника Челси
Новина українською

Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба перешёл в ПАОК на правах аренды, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Арендное соглашение 26-летнего ганского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Баба перешёл в лондонский "Челси" из "Аугсбурга" летом 2015 года. С тех пор защитник четыре раза отправлялся в аренду — дважды переходил в гельзенкирхенский "Шальке", а также выступал за "Реймс" и "Мальорку".

В прошлом сезоне Баба принял участие в 2 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

ПАОК в 20 встречах набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции сезона-2020/2021.

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В статье: Челси (Лондон) ПАОК Абдул Раман Баба Челси
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fabo97
01.02.2021 в 17:34
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