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Тоттенхэм отказался продавать Деле Алли в ПСЖ
Почеттино останется без полузащитника
Трансфер полузащитника Деле Алли из "Тоттенхэма" в "ПСЖ" не состоится, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы вели переговоры об аренде англичанина. Но "шпоры" решили не отпускать футболиста, так как не смогли найти ему замену.
24-летний Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2023/24.
В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, забив 2 мяча, но при этом провел лишь 4 встречи в АПЛ.
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