Тоттенхэм отказался продавать Деле Алли в ПСЖ

Трансфер полузащитника Деле Алли из "Тоттенхэма" в "ПСЖ" не состоится, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы вели переговоры об аренде англичанина. Но "шпоры" решили не отпускать футболиста, так как не смогли найти ему замену.

24-летний Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, забив 2 мяча, но при этом провел лишь 4 встречи в АПЛ.