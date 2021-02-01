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Тоттенхэм отказался продавать Деле Алли в ПСЖ

Англия
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Почеттино останется без полузащитника

Тоттенхэм отказался продавать Деле Алли в ПСЖ
Новина українською

Трансфер полузащитника Деле Алли из "Тоттенхэма" в "ПСЖ" не состоится, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы вели переговоры об аренде англичанина. Но "шпоры" решили не отпускать футболиста, так как не смогли найти ему замену.

24-летний Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, забив 2 мяча, но при этом провел лишь 4 встречи в АПЛ.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли ПСЖ
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