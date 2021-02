Шкодран Мустафи разорвет контракт с Арсеналом и перейдет в Шальке

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи договорился о расторжении контракта, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также указано, что он должен присоединиться к "Шальке". Защитник, как ожидается, станет заменой уходящему в "Ливерпуль" Озану Кабаку.

Shkodran Mustafi has reached the agreement with Arsenal to terminate his contract, confirmed! Schalke are set to sign him as Kabak replacement. Last steps as Liverpool are waiting to complete Kabak deal on loan with buy option. ???????? #AFC #LFC #S04 #DeadlineDay