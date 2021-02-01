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Шкодран Мустафи разорвет контракт с Арсеналом и перейдет в Шальке

Англия
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Похоже, что Ливерпуль ждет успех в переговорах с Кабаком

Шкодран Мустафи разорвет контракт с Арсеналом и перейдет в Шальке
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Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи договорился о расторжении контракта, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также указано, что он должен присоединиться к "Шальке". Защитник, как ожидается, станет заменой уходящему в "Ливерпуль" Озану Кабаку.

28-летний Мустафи в текущем сезоне провел девять матчей за "Арсенал".

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Арсенал (Лондон) Шкодран Мустафи Шальке 04
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