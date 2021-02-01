Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО

До возвращения чемпионата Украины осталось еще две недели, но отсутствие своего родного футбола с избытком компенсируют ТОП-чемпионаты. В Англии вновь лидирует Гвардиола, в Германии на второй план отодвинули Боруссии и Байер, в Италии терпит неудачу Аталанта, а в Испании внимание приковано к Месси и проблем Реала. Мы традиционно подготовили для вас фото репортаж о главных героях матчей, что на этот раз состоялись 29-го - 31-го января.

Англия

"Ньюкасл" не побеждал в 11 матчах подряд. Более того, за этот период "сороки" лишь дважды сыграли вничью, во всех других случаях проиграли. И вот в игре с "Эвертоном" наконец крайне негативную серию удалось прервать благодаря Каллуму Уилсону. 28-летний форвард оформил дубль в конце игры, "Ньюкасл" победил 0:2. К слову, Каллум теперь имеет на своем счету 10 результативных ударов в 19 сыгранных матчах

В "Манчестер Сити" совсем другая статистика - они одержали 12-ю победу подряд. Команда Гвардиолы одолела "Шеффилд", который несколько дней назад обыграл МЮ и позволил горожанам укрепиться на позиции лидера. Единственный гол в поединке авторства Габриэля Жезуза

На этот матч возлагали особые надежды - вывеска "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" сверкает яркими красками в историческом контексте. Но сейчас эти команды играют в прагматичный футбол, поэтому после поединка 21-го тура Эдинсон Кавани и Давид Луис были довольны сухой ничьей

"Саутгемптон" в какой-то момент даже претендовал на зону Лиги Чемпионов. Но три поражения подряд отбросили команду Ральфа Хазенхюттля в нижнюю часть турнирной таблицы (11 место). Данни Ингз мог спасти святых в игре с "Астон Виллой", но его гол на 90+3-й был отменен после подсказки видео ассистента

Тухель празднует первую победу в Английской Премьер-лиге ...

... его "Челси" победил "Бернли" 2:0, а один из голов забил Маркос Антонио, который не выходил на поле с сентября прошлого года, поскольку Фрэнк Лэмпард на него не рассчитывал

"Лестер" старается не отставать от манчестерских грандов и "Ливерпуля", но в воскресенье он столкнулся с "Лидсом". Точнее с Патриком Бэмфордом. Тот забил сам и дважды ассистировал партнерам (матч завершился со счетом 1:3)

Кажется, Юргену Клоппу удалось пережить темную полосу. После победы над "Тоттенхэмом" пришла очередь "Вест Хэма". Мохамед Салах, который в предыдущем туре промолчал, забил дважды и увеличил свое преимущество в гонке бомбардиров над ближайшими преследователями - Кейном и Соном - уже до трех мячей

Грэм Поттер празднует с "Брайтоном" победу над "Тоттенхэмом", который выпадает из числа претендентов на чемпионство. Чайки оторвались от зоны вылета уже на семь очков - ровно столько они набрали в последних трех матчах

Германия

Конголезец Силас Вамангитука забивает в четырех матчах подряд за "Штутгарт". Его команда в 19-м туре обыграла "Майнц" (2:0)

Андре Силва из "Айнтрахта" вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги - после дубля в ворота "Герты" на счету португальца 16 результативных ударов. К слову, франкфуртцы уже четвертые

Холанд мог тоже пополнить свой голевой запас, но не реализовал пенальти. И едва не спровоцировал третью подряд осечку своей команды. В ответственный момент "Боруссию" из Дортмунда повел за собой Томас Делэни - его гол позволил сломать неудачный ход игры против "Аугсбурга". Желто-черные победили 3:1

Нельзя постоянно ставить фото Левандовского или Мюллера из "Баварии". Они, кстати, снова отметились голами. На этот раз в объективе фотокамер Киммих, который на выходных выдал свой 10-й ассист в чемпионате, Алаба и Гнабри. Серж в матче с "Хоффенхаймом" прервал голевое молчание, которое длилось 11 матчей

"Лейпциг" - единственный клуб в Германии, кто хотя бы пытается создавать иллюзию чемпионской борьбы. Воспитанник ПСЖ Кристофер Нкунку на выходных принес своей команде победу над "Байером"

Пока "Боруссии" и "Байер" теряют очки, "Вольфсбург" поднялся уже на третье место. Такая высокая позиция вряд ли была бы без Ваута Вегхорста. В воскресенье он помог разгромить "Фрайбург" 3:0, всего у голландца 13 забитых мячей, что является четвертым результатом в лиге

Италия

Такое тоже случается - Златан Ибрагимович не забил пенальти в игре с "Болоньей". Впрочем, "Милан" и без этого победил 2:1

Криштиану Роналду молчит в третьем матче подряд, роль лидера атаки приходится брать Федерико Кьезе - его гол помог "Ювентусу" одолеть "Сампдорию"

Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку вдвоем организовали три мяча в ворота "Беневенто". Нерадзури в итоге победили 4:0 и продолжили "давить" на своих красно-черных соседей

"Торино" проигрывал "Фиорентине" до 88-й минуты - эффектную комбинацию фиалок завершил Рибери (видео посмотрите здесь >>). Но быков спас их лучший бомбардир Андреа Белотти

В свое время Маттиа Дестро подавал большие надежды в "Роме", но закрепиться на топ-уровне не смог, а в прошлом сезоне вообще не забил ни одного гола. Впрочем, в последнее время он снова почувствовал вкус к игре и буквально тянет "Дженоа" в середину турнирной таблицы. В последних восьми матчах благодаря его голам генуэзцы добыли 14 очков. В воскресенье Дестро и компания разгромили "Кротоне" 3:0

Летом сборная Украины сыграет на Евро со сборной Северной Македонии. Лидером этой команды будет Эльф Эльмас - атакующий хавбек, который в 20-м туре обеспечил "Наполи" победу над "Пармой"

После игры против "Лацио" Джан-Пьеро Гасперини говорил, что в таких матчах победу приносят отдельные эпизоды. Что ж, на этот раз Симоне Индзаги обыграл своего опытного оппонента и взял реванш за недавнее поражение в Кубке Италии

Если Паулу Фонсека удержится на посту тренера "Ромы", то благодаря Майоралю. Борха в последних двух матчах забил три мяча, что позволило римлянам взять шесть очков. Вчера "Рома" обыграла "Верону" 3:1, испанец забил сам и ассистировал Мхитаряну

Испания

"Реал" неожиданно проиграл "Леванте" 1:2. Пожалуй, этого не произошло бы, если бы Милитао не получил красную карточку уже на девятой минуте игры. Разговоры об отставке Зидана становятся все громче

В начале сезона "Реал Сосьедад" даже лидировал в Ла Лиге, но в последнее время очки даются сан-себастьянцям крайне трудно. Хорошо, хоть Александр Исак набрал форму, как в прошлом сезоне. Его гол на 90 + 3-й минуте позволил "Реалу Сосьедад" сыграть вничью с "Вильярреалом"

Все хвалят Луиса Суареса, который сразу стал лучшим бомбардиром "Атлетико". Но ментальным лидером матрасников, которые оторвались от "Барселоны" и "Реала" уже на десять очков, остается капитан Коке. Он в непростой игре с "Кадисом" забил свой первый гол в текущем сезоне

Вряд ли кому-то приятно, когда кто-то считает его деньги. Да, Месси публичное лицо и должен быть к такому готов. Впрочем, на фоне финансового кризиса, в который попала "Барселона", появление в СМИ информации, что клуб заплатил одному отдельно взятому игроку за четыре года более полумиллиарда евро, способно поколебать веру фанатов в своего кумира. Однако Лео в тот же день в игре с "Атлетиком" продемонстрировал, что он честно зарабатывает свои деньги - его эффектный гол со штрафного помог хоть как-то отомстить за поражение в финале Суперкубка. К слову, для Месси это 650-й гол за "Барселону" во всех соревнованиях