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Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО

Англия
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Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО
UA-Футбол
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До возвращения чемпионата Украины осталось еще две недели, но отсутствие своего родного футбола с избытком компенсируют ТОП-чемпионаты. В Англии вновь лидирует Гвардиола, в Германии на второй план отодвинули Боруссии и Байер, в Италии терпит неудачу Аталанта, а в Испании внимание приковано к Месси и проблем Реала. Мы традиционно подготовили для вас фото репортаж о главных героях матчей, что на этот раз состоялись 29-го - 31-го января.

Англия

"Ньюкасл" не побеждал в 11 матчах подряд. Более того, за этот период "сороки" лишь дважды сыграли вничью, во всех других случаях проиграли. И вот в игре с "Эвертоном" наконец крайне негативную серию удалось прервать благодаря Каллуму Уилсону. 28-летний форвард оформил дубль в конце игры, "Ньюкасл" победил 0:2. К слову, Каллум теперь имеет на своем счету 10 результативных ударов в 19 сыгранных матчах

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 1

В "Манчестер Сити" совсем другая статистика - они одержали 12-ю победу подряд. Команда Гвардиолы одолела "Шеффилд", который несколько дней назад обыграл МЮ и позволил горожанам укрепиться на позиции лидера. Единственный гол в поединке авторства Габриэля Жезуза

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 2

На этот матч возлагали особые надежды - вывеска "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" сверкает яркими красками в историческом контексте. Но сейчас эти команды играют в прагматичный футбол, поэтому после поединка 21-го тура Эдинсон Кавани и Давид Луис были довольны сухой ничьей

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 3

"Саутгемптон" в какой-то момент даже претендовал на зону Лиги Чемпионов. Но три поражения подряд отбросили команду Ральфа Хазенхюттля в нижнюю часть турнирной таблицы (11 место). Данни Ингз мог спасти святых в игре с "Астон Виллой", но его гол на 90+3-й был отменен после подсказки видео ассистента

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 4

Тухель празднует первую победу в Английской Премьер-лиге ...

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 5

... его "Челси" победил "Бернли" 2:0, а один из голов забил Маркос Антонио, который не выходил на поле с сентября прошлого года, поскольку Фрэнк Лэмпард на него не рассчитывал

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 6

"Лестер" старается не отставать от манчестерских грандов и "Ливерпуля", но в воскресенье он столкнулся с "Лидсом". Точнее с Патриком Бэмфордом. Тот забил сам и дважды ассистировал партнерам (матч завершился со счетом 1:3)

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 7

Кажется, Юргену Клоппу удалось пережить темную полосу. После победы над "Тоттенхэмом" пришла очередь "Вест Хэма". Мохамед Салах, который в предыдущем туре промолчал, забил дважды и увеличил свое преимущество в гонке бомбардиров над ближайшими преследователями - Кейном и Соном - уже до трех мячей

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 8

Грэм Поттер празднует с "Брайтоном" победу над "Тоттенхэмом", который выпадает из числа претендентов на чемпионство. Чайки оторвались от зоны вылета уже на семь очков - ровно столько они набрали в последних трех матчах

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 9

Германия

Конголезец Силас Вамангитука забивает в четырех матчах подряд за "Штутгарт". Его команда в 19-м туре обыграла "Майнц" (2:0)

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 10

Андре Силва из "Айнтрахта" вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги - после дубля в ворота "Герты" на счету португальца 16 результативных ударов. К слову, франкфуртцы уже четвертые

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 11

Холанд мог тоже пополнить свой голевой запас, но не реализовал пенальти. И едва не спровоцировал третью подряд осечку своей команды. В ответственный момент "Боруссию" из Дортмунда повел за собой Томас Делэни - его гол позволил сломать неудачный ход игры против "Аугсбурга". Желто-черные победили 3:1

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 12

Нельзя постоянно ставить фото Левандовского или Мюллера из "Баварии". Они, кстати, снова отметились голами. На этот раз в объективе фотокамер Киммих, который на выходных выдал свой 10-й ассист в чемпионате, Алаба и Гнабри. Серж в матче с "Хоффенхаймом" прервал голевое молчание, которое длилось 11 матчей

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 13

"Лейпциг" - единственный клуб в Германии, кто хотя бы пытается создавать иллюзию чемпионской борьбы. Воспитанник ПСЖ Кристофер Нкунку на выходных принес своей команде победу над "Байером"

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 14

Пока "Боруссии" и "Байер" теряют очки, "Вольфсбург" поднялся уже на третье место. Такая высокая позиция вряд ли была бы без Ваута Вегхорста. В воскресенье он помог разгромить "Фрайбург" 3:0, всего у голландца 13 забитых мячей, что является четвертым результатом в лиге

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 15

Италия

Такое тоже случается - Златан Ибрагимович не забил пенальти в игре с "Болоньей". Впрочем, "Милан" и без этого победил 2:1

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 16

Криштиану Роналду молчит в третьем матче подряд, роль лидера атаки приходится брать Федерико Кьезе - его гол помог "Ювентусу" одолеть "Сампдорию"

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 17

Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку вдвоем организовали три мяча в ворота "Беневенто". Нерадзури в итоге победили 4:0 и продолжили "давить" на своих красно-черных соседей

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 18

"Торино" проигрывал "Фиорентине" до 88-й минуты - эффектную комбинацию фиалок завершил Рибери (видео посмотрите здесь >>). Но быков спас их лучший бомбардир Андреа Белотти

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 19

В свое время Маттиа Дестро подавал большие надежды в "Роме", но закрепиться на топ-уровне не смог, а в прошлом сезоне вообще не забил ни одного гола. Впрочем, в последнее время он снова почувствовал вкус к игре и буквально тянет "Дженоа" в середину турнирной таблицы. В последних восьми матчах благодаря его голам генуэзцы добыли 14 очков. В воскресенье Дестро и компания разгромили "Кротоне" 3:0

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 20

Летом сборная Украины сыграет на Евро со сборной Северной Македонии. Лидером этой команды будет Эльф Эльмас - атакующий хавбек, который в 20-м туре обеспечил "Наполи" победу над "Пармой"

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 21

После игры против "Лацио" Джан-Пьеро Гасперини говорил, что в таких матчах победу приносят отдельные эпизоды. Что ж, на этот раз Симоне Индзаги обыграл своего опытного оппонента и взял реванш за недавнее поражение в Кубке Италии

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 22

Если Паулу Фонсека удержится на посту тренера "Ромы", то благодаря Майоралю. Борха в последних двух матчах забил три мяча, что позволило римлянам взять шесть очков. Вчера "Рома" обыграла "Верону" 3:1, испанец забил сам и ассистировал Мхитаряну

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 23

Испания

"Реал" неожиданно проиграл "Леванте" 1:2. Пожалуй, этого не произошло бы, если бы Милитао не получил красную карточку уже на девятой минуте игры. Разговоры об отставке Зидана становятся все громче

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 24

В начале сезона "Реал Сосьедад" даже лидировал в Ла Лиге, но в последнее время очки даются сан-себастьянцям крайне трудно. Хорошо, хоть Александр Исак набрал форму, как в прошлом сезоне. Его гол на 90 + 3-й минуте позволил "Реалу Сосьедад" сыграть вничью с "Вильярреалом"

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 25

Все хвалят Луиса Суареса, который сразу стал лучшим бомбардиром "Атлетико". Но ментальным лидером матрасников, которые оторвались от "Барселоны" и "Реала" уже на десять очков, остается капитан Коке. Он в непростой игре с "Кадисом" забил свой первый гол в текущем сезоне

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 26

Вряд ли кому-то приятно, когда кто-то считает его деньги. Да, Месси публичное лицо и должен быть к такому готов. Впрочем, на фоне финансового кризиса, в который попала "Барселона", появление в СМИ информации, что клуб заплатил одному отдельно взятому игроку за четыре года более полумиллиарда евро, способно поколебать веру фанатов в своего кумира. Однако Лео в тот же день в игре с "Атлетиком" продемонстрировал, что он честно зарабатывает свои деньги - его эффектный гол со штрафного помог хоть как-то отомстить за поражение в финале Суперкубка. К слову, для Месси это 650-й гол за "Барселону" во всех соревнованиях

Месси ответил, Златан смазал, Салах вытащил. Герои прошлых выходных в ФОТО - изображение 27
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В статье: Лионель Месси Златан Ибрагимович фото Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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baco40
01.02.2021 в 19:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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