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Хорошие новости. Моуриньо рассказал, когда в строй сможет вернуться лидер Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Он очень нужен Жозе

Хорошие новости. Моуриньо рассказал, когда в строй сможет вернуться лидер Тоттенхэма
UA-Футбол
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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, когда Харри Кейн, получивший недавно травму, сможет вернуться на поле.

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"Думаю, что восстановление займет пару недель. И это отличные новости. После игры с "Ливерпулем" у нас не было информации, позже нам сказали, что Кейн может пропустить больше трех недель.

Сейчас я не хочу быть сверхоптимистичным, но Харри настроен оптимистично. У него уже была подобная травма и, по мнению Харри, это все займет пару недель", - заявил Моуриньо.

В текущем сезоне на счету Кейна 19 голов и 14 голевых передач в 29-ти матчах.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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