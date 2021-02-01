Хорошие новости. Моуриньо рассказал, когда в строй сможет вернуться лидер Тоттенхэма

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, когда Харри Кейн, получивший недавно травму, сможет вернуться на поле.

"Думаю, что восстановление займет пару недель. И это отличные новости. После игры с "Ливерпулем" у нас не было информации, позже нам сказали, что Кейн может пропустить больше трех недель.

Сейчас я не хочу быть сверхоптимистичным, но Харри настроен оптимистично. У него уже была подобная травма и, по мнению Харри, это все займет пару недель", - заявил Моуриньо.

В текущем сезоне на счету Кейна 19 голов и 14 голевых передач в 29-ти матчах.