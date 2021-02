Первый пошел. Ливерпуль подписал полноценный контракт с 25-летним защитником Престона

В последний день трансферного окна "Ливерпуль" решил укрепить защиту команды. Ожидается, что "красные" подпишут двоих центрбеков.

Как сообщает официальный сайт клуба, долгосрочный контракт был заключен с 25-летним защитником "Престона" Беном Дэвисом. Детали сделки не сообщаюся, что по информации СМИ, сумма трансфра - два миллиона фунтов.

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies.