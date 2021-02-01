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Первый пошел. Ливерпуль подписал полноценный контракт с 25-летним защитником Престона
Второй на подходе
В последний день трансферного окна "Ливерпуль" решил укрепить защиту команды. Ожидается, что "красные" подпишут двоих центрбеков.
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Как сообщает официальный сайт клуба, долгосрочный контракт был заключен с 25-летним защитником "Престона" Беном Дэвисом. Детали сделки не сообщаюся, что по информации СМИ, сумма трансфра - два миллиона фунтов.
✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies.— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Дэвис отыграл 19 матчей. Ожидается, что вскоре "Ливерпуль" подпишет также защитника "Шальке".
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