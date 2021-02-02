Поэтому и понадобились трансферы: еще один основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник клуба Жоэль Матип больше не сыграет в текущем сезоне из-за повреждения связок голеностопа. Цитирует немецкого тренера пресс-служба "красных".

"Увы, но Жоэль Матип выбыл до конца кампании. Да, он будет готов к предсезонке. Это не новость, ведь он уже играл с повреждением в начале этого сезона".

Напомним, помимо Матипа у "Ливерпуля" из-за травм вылетело два других центральных защитника: Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес. Полузащитник команды Фабиньо, который страховал коллектив в центре обороны, также сломался. Вчера мерсисайдцы приобрели защитника "Шальке" Озана Кабака и центрбека "Престона" Бена Дэвиса.