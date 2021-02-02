  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Поэтому и понадобились трансферы: еще один основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поэтому и понадобились трансферы: еще один основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона

Англия
(1 голосов)

Юрген, может, в церковь?

Поэтому и понадобились трансферы: еще один основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник клуба Жоэль Матип больше не сыграет в текущем сезоне из-за повреждения связок голеностопа. Цитирует немецкого тренера пресс-служба "красных".

"Увы, но Жоэль Матип выбыл до конца кампании. Да, он будет готов к предсезонке. Это не новость, ведь он уже играл с повреждением в начале этого сезона".

Напомним, помимо Матипа у "Ливерпуля" из-за травм вылетело два других центральных защитника: Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес. Полузащитник команды Фабиньо, который страховал коллектив в центре обороны, также сломался. Вчера мерсисайдцы приобрели защитника "Шальке" Озана Кабака и центрбека "Престона" Бена Дэвиса.

Читайте такжеОфициально: Озан Кабак - игрок Ливерпуля

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Жоэль Матип
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
LFC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
02.02.2021 в 10:22
Удивлен, что только сейчас в Ливере начали массово ломаться игроки, ведь говорят, у Клоппа очень высокоинтенсивные тренировки и многие не вывозят... Вспоминая Боруссию, так там привычное дело было, когда регулярно по 5-6 человек сидели на травме
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...