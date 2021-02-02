Арсенал отдал двух молодых футболистов из первой команды в аренды в команды АПЛ

Пресс-служба "Арсенала" объявила о переходах двух исполнителей в другие клубы чемпионата на правах арендных соглашений до конца сезона.

23-летний защитник "канониров" Энсли Мэйтленд-Найлз будет выступать за "Вест Бромвич Альбион". Энсли – выпускник академии "Арсенала", ранее играл за "Ипсвич Таун", также на правах арендного соглашения.

21-летний хавбек Джо Уиллок станет защищать цвета "Ньюкасла" до конца кампании-2020/21. Джо – воспитанник "пушкарей", он присоединился к первой команде в 2017-м, выступает за молодежную сборную Англии.

В составе "Арсенала" оба исполнителя выиграли Кубок и Суперкубок Англии.