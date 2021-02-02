  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал отдал двух молодых футболистов из первой команды в аренды в команды АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал отдал двух молодых футболистов из первой команды в аренды в команды АПЛ

Англия
(1 голосов)

Очевидно, парням нужна полноценная игровая практика

Арсенал отдал двух молодых футболистов из первой команды в аренды в команды АПЛ
Новина українською

Пресс-служба "Арсенала" объявила о переходах двух исполнителей в другие клубы чемпионата на правах арендных соглашений до конца сезона.

23-летний защитник "канониров" Энсли Мэйтленд-Найлз будет выступать за "Вест Бромвич Альбион". Энсли – выпускник академии "Арсенала", ранее играл за "Ипсвич Таун", также на правах арендного соглашения.

21-летний хавбек Джо Уиллок станет защищать цвета "Ньюкасла" до конца кампании-2020/21. Джо – воспитанник "пушкарей", он присоединился к первой команде в 2017-м, выступает за молодежную сборную Англии.

В составе "Арсенала" оба исполнителя выиграли Кубок и Суперкубок Англии.

Читайте такжеВулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вест Бромвич Альбион "Ньюкасл" Эйнсли Мэйтленд-Найлс Джо Уиллок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Arsenal

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...