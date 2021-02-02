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Арсенал отдал двух молодых футболистов из первой команды в аренды в команды АПЛ
Очевидно, парням нужна полноценная игровая практика
Пресс-служба "Арсенала" объявила о переходах двух исполнителей в другие клубы чемпионата на правах арендных соглашений до конца сезона.
23-летний защитник "канониров" Энсли Мэйтленд-Найлз будет выступать за "Вест Бромвич Альбион". Энсли – выпускник академии "Арсенала", ранее играл за "Ипсвич Таун", также на правах арендного соглашения.
21-летний хавбек Джо Уиллок станет защищать цвета "Ньюкасла" до конца кампании-2020/21. Джо – воспитанник "пушкарей", он присоединился к первой команде в 2017-м, выступает за молодежную сборную Англии.
В составе "Арсенала" оба исполнителя выиграли Кубок и Суперкубок Англии.
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