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Клопп: Тренер Шальке говорил, что Кабак в будущем заберет капитанскую повязку

Англия
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Клопп: Тренер Шальке говорил, что Кабак в будущем заберет капитанскую повязку
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника "Шальке" Озана Кабака в английский клуб. Напомним, турок присоединился к "красным" на правах аренды с опцией выкупа. Цитирует немецкого специалиста портал Goal.com.

"Я знаю, что тренер "Шальке" Давид Вагнер всегда был отличного мнения о нем, он сказал, что Озан в будущем станет капитаном команды".

"Кабак – талантливый футболист, ему всего 20 лет. Безусловно, это отличный шаг для него, как и многим игрокам, ему нужна стабильная команда. Думаю, "Ливерпуль" может это обеспечить. Отлично, что он хочет учиться".

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В статье: Юрген Клопп Шальке (Гельзенкирхен) Ливерпуль Давид Вагнер Озан Кабак
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Источник:
Goal.com

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