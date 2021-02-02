Клопп: Тренер Шальке говорил, что Кабак в будущем заберет капитанскую повязку

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника "Шальке" Озана Кабака в английский клуб. Напомним, турок присоединился к "красным" на правах аренды с опцией выкупа. Цитирует немецкого специалиста портал Goal.com.

"Я знаю, что тренер "Шальке" Давид Вагнер всегда был отличного мнения о нем, он сказал, что Озан в будущем станет капитаном команды".