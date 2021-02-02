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Клопп: Тренер Шальке говорил, что Кабак в будущем заберет капитанскую повязку
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника "Шальке" Озана Кабака в английский клуб. Напомним, турок присоединился к "красным" на правах аренды с опцией выкупа. Цитирует немецкого специалиста портал Goal.com.
"Я знаю, что тренер "Шальке" Давид Вагнер всегда был отличного мнения о нем, он сказал, что Озан в будущем станет капитаном команды".
"Кабак – талантливый футболист, ему всего 20 лет. Безусловно, это отличный шаг для него, как и многим игрокам, ему нужна стабильная команда. Думаю, "Ливерпуль" может это обеспечить. Отлично, что он хочет учиться".
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