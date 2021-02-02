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Клопп рассказал, почему Ливерпуль отдал в аренду Минамино

Англия
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Все из-за достаточно высокой конкуренции

Клопп рассказал, почему Ливерпуль отдал в аренду Минамино
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино в "Саутгемптон" на правах аренды.

"Мы позволили Минамино уйти. Он невероятен, но мы не дали ему достаточно шансов. Он должен вновь наслаждаться футболом. Невероятный профессионал, талантливый игрок, но у нас достаточно действительно хороших футболистов в нападении.

Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, основываясь на том, что я думаю. Люди здесь борются за место в стартовом составе. С Такуми это не сработало. Возможно, что-то изменится после его выступлений за „Саутгемптон“. Ему нечего улучшать, просто он должен постоянно играть в футбол, и всё будет хорошо", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Японец перешёл в "Ливерпуль" в январе 2020 из "Ред Булл Зальцбург". За это время сыграл 31 матч и забил 4 гола.

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В статье: Юрген Клопп Такуми Минамино
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