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Фирменный стиль Давида Луиза и затмение Бернда Лено. АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 2:1

Англия
(3 голосов)

Начали за здравие, а закончили за "волков" и вдевятером

Фирменный стиль Давида Луиза и затмение Бернда Лено. АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 2:1
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" бодро открыл встречу: "канониры" комбинировали, старались беспокоить Патрисиу с первых минут и даже забили, но старания Сака нивелировал VAR, система помогла разглядеть у Букайо офсайд. В середине тайма футболисты обеих команд воспользовались сложными погодными условиями, ведь ливень буквально издевался над газоном "Молинью": Лено и Патрисиу справились с непростыми выстрелами Семеду и Пепе соответственно.

На 30-й минуте Николя доказал, что предыдущий его залп был лишь пристрелкой: проникнув в штрафную площадку, Пепе сначала сделал дурака из все того же Семеду, после чего прокинул снаряд между ног Невешу и красивым обводным ударом огорчил вратаря (0:1). Интересно, что ивуариец забил в трех гостевых поединках подряд впервые с января 2019-го.

"Арсенал" выглядел намного увереннее соперника, однако "Вулвз" хватило одной контратаки на последней компенсированной минуте, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Пятка Виллиана Жозе успешно нашла колено Давида Луиза во владениях Лено: защитник увидел перед собой красный свет, а Крейг Поусон не ограничился удалением, назначив в ворота Бернда еще и 11-метровый. Рубен Невеш реализовал пенальти и посвятил гол жене, которая на днях подарила ему третьего ребенка (1:1). Да, Луиз зря напрашивался на контакт, но и вопрос о целесообразности двойного наказания от арбитра остается открытым. С момента своего дебюта за "пушкарей" Давид получил больше красных (3) и привез больше пенальти (6), чем любой другой футболист в АПЛ. Подчеркнем еще раз – до удаления гости играли лучше хозяев.

Вторая половина встречи началась с потрясающего удара Жоау Моутиньо – португалец точно и сильно пробил издали, Лено был вынужден капитулировать (2:1). "Вулвз" и так не давали "Арсеналу" как следует разогнаться, так Бернд еще и решил в середине тайма свести на нет все старания партнеров отыграться. Простой заброс Семеду на Траоре за спину защитникам сбил с толку голкипера, немец сыграл руками за пределами своих владений. Бороться вдевятером уже было невозможно.

АПЛ, 22-й тур.

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Арсенал" 2:1

Голы: Невеш (с пенальти, 45+5), Моутиньо (49) – Пепе (32)

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу – Семеду, Коуди, Боли, Килман – Невеш (Дендонкер, 74), Моутиньо, Траоре, Поденсе (Феррейра, 62), Нету – Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90+1)

"Арсенал": Лено – Бельерин, Холдинг, Луиз, Соареш – Парти (Рунарссон, 75), Джака, Сака, Смит-Роу, Пепе (Обамеянг, 61) – Ляказетт (Габриэл, 46)

Предупреждения: Моутиньо (13, ), Килман (28), Невеш (47) – Парти (41), Джака (62)

Удаления: Давид Луиз (45+3), Бернд Лено (72)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета Вулверхэмптон Бернд Лено АПЛ Давид Луиз Нуну Эшпириту Санту Рубен Невеш Жоау Моутиньо Николя Пепе
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