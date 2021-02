Фирменный стиль Давида Луиза и затмение Бернда Лено. АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 2:1

"Арсенал" бодро открыл встречу: "канониры" комбинировали, старались беспокоить Патрисиу с первых минут и даже забили, но старания Сака нивелировал VAR, система помогла разглядеть у Букайо офсайд. В середине тайма футболисты обеих команд воспользовались сложными погодными условиями, ведь ливень буквально издевался над газоном "Молинью": Лено и Патрисиу справились с непростыми выстрелами Семеду и Пепе соответственно.

На 30-й минуте Николя доказал, что предыдущий его залп был лишь пристрелкой: проникнув в штрафную площадку, Пепе сначала сделал дурака из все того же Семеду, после чего прокинул снаряд между ног Невешу и красивым обводным ударом огорчил вратаря (0:1). Интересно, что ивуариец забил в трех гостевых поединках подряд впервые с января 2019-го.

3 - Nicolas Pépé has scored in three consecutive away league appearances for the first time since January 2019, when he scored in four in a row on the road for Lille. Trip. pic.twitter.com/ArdcTw6Ywb