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Агуэро пропустит еще порядка двух недель - аргентинец не поможет Ман Сити в игре с Ливерпулем

Англия
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Тяжелый сезон для форварда

Агуэро пропустит еще порядка двух недель - аргентинец не поможет Ман Сити в игре с Ливерпулем
UA-Футбол
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Нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро пропускает большую часть матчей этого сезона из-за травм. Не сыграет он и в ближайшие недели.

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По данным The Times, аргентинцу понадобится еще около двух недель на восстановление. Информацию также подтвердил и Гвардиола, который заявил, что сейчас Серхио еще не приступил к работе на поле.

Последний свой матч Агуэро провел третьего января, сыграв пять минут против "Челси". После он заболел коронавирусом. Ожидается, что аргентинец пропустит игру против "Ливерпуля" седьмого февраля.

Всего в этом сезоне Серхио отыграл девять матчей и забил два гола. Его контракт заканчивается летом 2021-го.

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В статье: Серхио Агуэро Ливерпуль Манчестер Сити
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