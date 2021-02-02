АПЛ. Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:1. Клинки выигрывают битву аутсайдеров

Первую часть сезона "Шеффилд Юнайтед" с треском провалил, начиная новый 2021-й год без единой победы в чемпионате. Но теперь у "клинков" три виктории и очень неплохие шансы все же остаться в Премьер-лиге. По крайней мере, по игре и по результатам все может сложиться для "ШЮ" в этом сезоне довольно оптимистично. Судите сами, победы над "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед", а теперь и над главным конкурентом в нижней части турнирной таблицы - "Вест Бромвичем". Тут же отметим, что лидер чемпионата "Ман Сити" в прошлом туре с большим трудом обыграл команду Уайлдера (1:0).

Для хозяев первый тайм оказался намного сложнее второго, несмотря на инициативу и преимущество "Шеффилд" пропустил. Филлипс первым оказался на подборе и пробил точно в цель. Чуть ли ни единственная ошибка в обороне обернулась голом для "клинков". Но во втором тайме они собрались и достойно ответили на пропущенный гол.

Бэшэм выдал удобный пас на Богла, который здорово приложился к мячу и положил его в самый угол - 1:1. А затем забил и Шарп. В штрафной не разобрались защитники, упустили соперника и Шарп с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку. Интересным и интригующим получился второй тайм, голов могло быть и больше, гости имели возможности забить, хотя победа хозяев вполне заслуженная.

Теперь всего одно очко разделяет "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвич", в свою очередь этим командам еще необходимо по три победы, чтобы выбраться из зоны вылета. Все может случиться, впереди достаточно матчей, все же неплохую игру показали сегодня "клинки" и "дрозды", и если еще проявят характер, все у них будет хорошо.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:1

Голы: Богл 56, Шарп 73 - Филлипс 41

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 6. Бэшэм, 12. Иган, 20. Богл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 22. Ампаду, 10. Шарп, 17. Макголдрик.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 27. О`Ши, 8. Ливермор, 10. Филлипс, 23. Снодграсс, 7. Робинсон, 12. Перейра, 17. Дьян.