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Рашфорд догнал Кантона по количеству голов за МЮ и вплотную приблизился к Бекхэму

Англия
(3 голосов)

Скоро станет легендой "дьяволов"

Рашфорд догнал Кантона по количеству голов за МЮ и вплотную приблизился к Бекхэму
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ без особых проблем уничтожает "Саутгемптон". В первом тайме было забито четыре гола в ворота "святых".

Один из точных ударов нанес Рашфорд. Для Маркуса это уже 83 гол за "дьяволов", который позволил ему обойти в списке снайперов Кантона. У Бекхэма, идущего выше, 85 голов.

Отметим, что лучший бомбардир "МЮ" - Уэйн Руни. Он отметился 253 раза.

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В статье: Дэвид Бекхэм Эрик Кантона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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