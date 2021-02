Рашфорд догнал Кантона по количеству голов за МЮ и вплотную приблизился к Бекхэму

"Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ без особых проблем уничтожает "Саутгемптон". В первом тайме было забито четыре гола в ворота "святых".

Один из точных ударов нанес Рашфорд. Для Маркуса это уже 83 гол за "дьяволов", который позволил ему обойти в списке снайперов Кантона. У Бекхэма, идущего выше, 85 голов.

⚽️ Most goals for @ManUtd in all comps during Premier League era - Marcus Rashford now has more than Eric Cantona:



???????????????????????????? 253 Rooney

???????????????????????????? 160 Giggs

???????????????????????????? 155 Scholes

???????? 150 Van Nistelrooy

???????? 126 Solskjaer

???????????????????????????? 121 Cole

???????? 118 Ronaldo

???????????????????????????? 85 Beckham

???????????????????????????? 83 RASHFORD ????

???????? 82 Cantona