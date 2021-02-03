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Без комментариев. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, чемпионат Англии, 02.02.2021

Без комментариев. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Уже на второй минуте святые остались в меньшинстве - красную получил Янкевиц. Еще одним неудачником (больше остальных) в составе гостей стал Беднарек, который на 34-й забил в собственные ворота, а на 86-й тоже был удален с поля. Вроде и ничего страшно - играть оставалось совсем мало, но после того МЮ успел забить еще трижды. Интересно, что в составе манкунианцев отличились семь разных футболистов, только Марсьяль оформил дубль. К слову, Саутгемптон второй раз за менее чем полтора года пропускает девять голов в одном матче - в октябре 2019-го столько же забил Лестер Сити.

Английская Премьер-лига. 22-й тур
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0
Голы: Ван-Биссака 18 Рашфорд 25 Беднарек 34 аг, Кавани 39, Марсьяль 69, МакТоминей 71, Фернандеш 87 пен., Марсьяль 90, Джеймс 90 + 3

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В статье: "Саутгемптон" Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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