Без комментариев. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Уже на второй минуте святые остались в меньшинстве - красную получил Янкевиц. Еще одним неудачником (больше остальных) в составе гостей стал Беднарек, который на 34-й забил в собственные ворота, а на 86-й тоже был удален с поля. Вроде и ничего страшно - играть оставалось совсем мало, но после того МЮ успел забить еще трижды. Интересно, что в составе манкунианцев отличились семь разных футболистов, только Марсьяль оформил дубль. К слову, Саутгемптон второй раз за менее чем полтора года пропускает девять голов в одном матче - в октябре 2019-го столько же забил Лестер Сити.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0

Голы: Ван-Биссака 18 Рашфорд 25 Беднарек 34 аг, Кавани 39, Марсьяль 69, МакТоминей 71, Фернандеш 87 пен., Марсьяль 90, Джеймс 90 + 3