Вулверхэмптон - Арсенал 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вулвергемпотн - Арсенал, которые встречались в 22-м туре Английской Премьер-лиги. Канониры забили первыми, но пропустили с пенальти перед перерывом (да еще и Луиз заработал красную), а во втором тайме Моутиньо принес победу волкам. Добавим, что игру канониры доигрывали вдевятером - красную также получил голкипер Лено.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Вулверхэмптон - Арсенал 2:1

Голы: Невеш 45 + 5 пен., Моутиньо 49 - Пепе 32