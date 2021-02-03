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Вулверхэмптон - Арсенал 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Вулверхэмптон - Арсенал, чемпионат Англии, 2 февраля 2021

Вулверхэмптон - Арсенал 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вулвергемпотн - Арсенал, которые встречались в 22-м туре Английской Премьер-лиги. Канониры забили первыми, но пропустили с пенальти перед перерывом (да еще и Луиз заработал красную), а во втором тайме Моутиньо принес победу волкам. Добавим, что игру канониры доигрывали вдевятером - красную также получил голкипер Лено.

Английская Премьер-лига. 22-й тур
Вулверхэмптон - Арсенал 2:1
Голы: Невеш 45 + 5 пен., Моутиньо 49 - Пепе 32

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Жоау Моутиньо
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