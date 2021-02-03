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"Ужас. МЮ не мог остановиться". Хазенхюттль – о девяти пропущенных мячах Саутгемптона

Англия
(2 голосов)

Ральф расстроен

"Ужас. МЮ не мог остановиться". Хазенхюттль – о девяти пропущенных мячах Саутгемптона
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Менеджер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль прокомментировал для BBC и BT Sport поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:9).

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"Я поздравляю "МЮ", они не могли остановиться и прекратить забивать. Второе удаление добило нас окончательно. Не хочу говорить о работе арбитра. На нашем прошлом матче на VAR работал этот же судья. Молодой парень сфолил по глупости и все полетело в тартарары".

"Мы приехали с двумя голкиперами в запасе, я хотел дать игровое время молодым ребятам, но затем понял, что дебют при таких обстоятельствах – не самый лучший вариант. Конечно, это кошмар. Один раз мы уже выстояли после 9:0, теперь должны повторить".

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед Ральф Хазенхюттль
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Источник:
BBC

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