"Ужас. МЮ не мог остановиться". Хазенхюттль – о девяти пропущенных мячах Саутгемптона

Менеджер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль прокомментировал для BBC и BT Sport поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:9).

"Я поздравляю "МЮ", они не могли остановиться и прекратить забивать. Второе удаление добило нас окончательно. Не хочу говорить о работе арбитра. На нашем прошлом матче на VAR работал этот же судья. Молодой парень сфолил по глупости и все полетело в тартарары".