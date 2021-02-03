Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 22-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 22-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси".

Лондонское дерби – это всегда ярко. Особенно когда встречаются соседи по таблице. "Шпоры" занимают 6-е место и имеют игру в запасе, "синие" идут на 7-й строчке. Безусловно, в какой бы форме не находились столичные коллективы, они всегда готовы подарить болельщикам эмоции. Изменит ли тактику Томас Тухель? Подготовится ли к встрече с немецким новатором Моуриньо? Как Жозе справится с отсутствием важных исполнителей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 февраля – в 21:55 по киевскому времени.